Morre jovem que colidiu carro em poste no Salto do Norte

Wilson Neu Júnior de 25 anos faleceu no hospital durante a madrugada desta terça-feira(28). O acidente que o deixou em estado grave aconteceu no início da noite de ontem, na Rua Pomerode, no Bairro Salto do Norte. Wilson conduzia um veículo gol branco com placas de Blumenau que acabou colidindo contra um poste da rede elétrica.

Segundo informações dos familiares, o velório do jovem de 25 anos acontece na Igreja Martin Luther, no Bairro Itoupava Seca às 11hs da manhã de hoje.