Menina de 7 anos fratura fêmur e passa por cirurgia após acidente em desfile na Oktoberfest

Carro alegórico bateu em grade que atingiu perna da vítima. A menina, que está sem ir à aula, assistia pela primeira vez a um desfile da festa em Blumenau.

Uma menina de sete anos fraturou o fêmur e precisou passar por uma cirurgia após um acidente durante o desfile da Oktoberfest em Blumenau, no Vale do Itajaí. Um dos carros alegóricos bateu em uma grade de proteção onde a criança estava com a mãe. Ela recebeu alta hospitalar no fim da tarde de terça-feira (10).

O acidente ocorreu na tarde de sábado na Rua 15 de novembro. “Quando passou o carro, o final com o barril desviou e pegou na grade, atingindo a perna da minha filha. Ela caiu no chão. Eu peguei no colo e sai para pedir socorro. Um guarda de trânsito que me socorreu”, conta Neiva Oliveira de Souza.

Segundo a Guarda Municipal de Blumenau, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura, não há registro de outros feridos.

Garota está sem ir para aula

A família de Ametista do Sul (RS) estava havia uma semana morando em Blumenau quando o acidente aconteceu. Era a primeira vez que eles assistiam a um desfile da Oktober. “Fazia oito dias que ela estava indo para escola. Agora tem que faltar porque está com a ‘parabólica’ na perna”, lamenta a mãe.

Segundo Neiva, a menina fraturou o fêmur e não tem previsão para retirar o ilizarov, ferro colocado na perna para ajudar na recuperação do osso. “Dia 25 vamos retornar no médico para ele avaliar quando vai poder tirar”.

A organização da festa informou em nota que está à disposição da família desde que soube do ocorrido e que o Grupo Planetapéia, que se responsabilizou pelo acidente, está dando apoio à família.

Os organizadores informaram também que o caso foi um fato isolado e que lamenta o ocorrido. A orientação é que os carros e brinquedos que participam dos desfiles “façam sua evolução mais afastados da grade”.

