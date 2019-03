Memória Digital: Rainha da Famosc

A 4ª Feira de Amostras de Santa Catarina (Famosc) movimentou a cidade entre os dias 23 de outubro e 7 de novembro de 1965. Expositores das áreas da produção industrial apresentaram produtos fabricados em Santa Catarina. Além da cerimônia de inauguração, foi organizada uma festa dançante e, no decorrer da semana, uma extensa agenda de acontecimentos culturais. O encerramento oficial se deu com um baile no Teatro Carlos Gomes, no dia 7 de novembro. Na imagem de novembro de 1968, no estande da Sulfabril, o diretor Gerd Fritzsche recebe como premiação uma medalha de ouro. Ao seu lado, está a rainha da 5ª Famosc, Vera Fischer.

Fonte: Fundação Cultural de Blumenau / Arquivo Histórico José Ferreira da Silva / Identificação da imagem: Werner Reimer / Revista Blumenau em Cadernos Nº 10 – outubro 1997. P.44. Pasta 1454, foto 145400018

