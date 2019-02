Aprender a fazer um dos hambúrgueres mais famosos da cidade, saber tudo sobre café e ainda conversar com um chef formado pela Le Cordon Bleu London são algumas das oportunidades trazidas pelo Roteiro Blumenau Gastronômico nas duas últimas semanas do evento

Aproximar o público dos estabelecimentos e promover a experiência de conhecer mais sobre seus preparos favoritos. Essas são as vivências que o Roteiro Blumenau Gastronômico está promovendo na cidade. Além dos pratos especiais, diversas aulas estão movimentando os restaurantes. Para quem perdeu os primeiros encontros, pode ficar tranquilo: três workshops e duas competições estão programadas para acontecer em março.



Segundo Develon Rocha, diretor da SOL Eventos, organizadora do roteiro, esta é uma oportunidade única para o público. “Mais do que oferecer pratos especiais, estamos promovendo a troca de experiências entre os chefs e os visitantes. É a primeira vez que o evento traz este tipo de programação e a aceitação está sendo incrível. Quem ganha é a cidade, com espaços mais preparados e clientes cada vez mais exigentes”, comenta.



Confira a agenda:



02/03 – Cafés especiais para iniciantes (na Blum’s Kaffee)

Os participantes poderão aprender sobre classificação e qualidade de cafés, além de dicas sobre como comprar e métodos de extração. Vários tipos da bebida serão degustados. O evento acontece das 13h às 14h30min e tem o valor de R$ 50,00. As inscrições podem ser feitas pelo site do estabelecimento.



06/03 e 13/03 – Campeonato de Espaguete em Metro para Casais (Macarronada Bonassoli)

Além da oportunidade de viver uma das cenas clássicas do cinema, os clientes da Macarronada Bonassoli poderão participar de uma competição divertida. A casa oferecerá um prato com um fio de espaguete e o casal deverá sugá-lo repetindo o feito do desenho A Dama e o Vagabundo. A dupla que completar o desafio mais rápido na noite ganhará uma garrafa de vinho e a mais veloz de todo o evento será presenteada com um jantar do preparo do Blumenau Gastronômico, que foi inspirado no filme. Para participar, basta jantar na casa.



06/03 – Bate-papo com chef Daniel Polo (no Fritz Saudável)

Formado em gastronomia pela Le Cordon Bleu London, o chef Daniel Polo é especializado na junção entre pratos gourmet e alimentação saudável. Nessa conversa, ele vai esclarecer sobre algumas técnicas e mostrar como é possível se alimentar com sabores inesquecíveis e ainda cuidar bem do próprio corpo. Será a partir das 21h30min e a inscrição é gratuita. As vagas são limitadas e devem ser reservadas através dos telefones (47) 99666-9879 ou (47) 99778-0364.



05, 06, 07, 12, 13 e 14/03 – Movie Quiz (no Cine Pizza)

Culinária e cinema são paixões para muita gente. De terça a quinta-feira, durante o Roteiro Blumenau Gastronômico, os clientes do Cine Pizza podem participar de um quiz envolvendo o conhecimento cinematográfico. Quem acertar pelo menos quatro das cinco perguntas ganha um prêmio ao final do jantar.



18/03 – Fazendo hambúrguer com a chef Nana (na Nana Hamburgueria)

Sinônimo de hambúrguer na cidade, a chef Nana Oliveira vai receber 10 pessoas para um workshop exclusivo na cozinha do restaurante. Ela vai ensinar o preparo como é feito na casa, diferentes pontos e como conquistar a combinação perfeita. Será a partir das 19h e o valor de inscrição é de R$ 100,00. Para reservar uma vaga, entre em contato pelo e-mail bruno@negroni33.com.br ou pelo telefone (47) 99184-1106.



