Manutenções da Prefeitura neste sábado interditam trânsito em dois locais

Neste sábado, dia 2 de fevereiro, a Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) realizará serviços de manutenção e limpeza pública em dois pontos da região central, ocasionando a interdição momentânea do trânsito durante as execuções. Das 8h às 10h, os trabalhos se concentrarão na Rua Vitório Alcântara, a partir do início do túnel. Depois disso, das 10h às 12h, as intervenções vão ocorrer na Ponte Engenheiro Antônio Vitorino Ávila Filho (Ponte dos Arcos), o que acarretará o fechamento da pista no sentido da Rua República Argentina para a Rua Itajaí. As localidades estarão sinalizadas para orientar os motoristas. Em caso de chuva, os serviços poderão ser cancelados.



