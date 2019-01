Manutenção de esgoto é realizada no Bairro Fortaleza neste sábado (12/1)

Uma equipe da BRK Ambiental estará na Rua Julio Michel, próximo ao número 404, no Bairro Fortaleza, para realizar o conserto de uma ligação de esgoto neste sábado (12/1). O trabalho será durante todo o dia, das 7h às 18h, com interrupção do trânsito em uma das pistas. De acordo com o movimento, será utilizado o sistema “siga e pare”. Após o serviço, o pavimento asfáltico será recolocado mantendo a via em suas condições originais. O cronograma pode ser alterado devido às condições meteorológicas.

