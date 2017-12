Mais de R$ 100 mil já foram arrecadados com Renovar Faema

Até o momento, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Faema) arrecadou R$ 112,9 mil com o Renovar Faema. O programa, que teve o prazo de adesão encerrado no dia 30 de novembro, deve render até o final de dezembro mais R$ 94 mil ao município, totalizando os R$ 206 mil gerados por meio de guias para pagamento.

Com o Renovar Faema, os contribuintes tiveram a oportunidade de quitar multas emitidas até 30 de julho de 2017 pelo órgão, sem a cobrança de juros e com remissão de 50% do valor original da dívida. Ao todo, o programa registrou 124 adesões.

