Mais de mil crianças serão chamadas para CEIs de Blumenau a partir de quinta-feira

A Secretaria Municipal de Educação de Blumenau vai convocar a partir da próxima quinta-feira, 24, cerca de 1.015 crianças cadastradas no sistema Fila Única para ocuparem vagas nos Centros de Educação Infantil da cidade durante este ano letivo. De acordo com a Secretária de Educação, Patrícia Lueders, 3324 vagas foram abertas em dezembro do ano passado, mas 1015 não foram preenchidas.

A secretária alerta para que os pais estejam com o cadastro atualizado, em especial o telefone, que é a forma que as diretoras das unidades fazem o contato com as famílias cadastradas no fila única.

Atualmente cerca de 4.200 crianças esperam por uma vaga nas creches de Blumenau.

Nesta segunda-feira, 21, começaram as atividades recreativas nas unidades de educação infantil, mas as atividades pedagógicas começam apenas no dia 5 de fevereiro.

