Mais de 31 mil contribuintes quitam a terceira parcela do IPTU

A terceira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que venceu no último dia 13, rendeu ao município R$ 3.361.322,25, com um total de 31.254 contribuintes pagantes. Somente pela modalidade de parcelamento, a Prefeitura já arrecadou um montante de R$ 11.025.969,49. Com a parcela única do imposto, quitada nos meses de fevereiro e março, foram obtidos outros R$ 41.129.424,91. Até o momento, o IPTU gerou um total de R$ 52.155.394,40 para o município. A previsão é alcançar aproximadamente R$ 82 milhões com o tributo em 2018. Dúvidas sobre o imposto podem ser encaminhadas para o e-mail iptu@blumenau.sc.gov.br.

