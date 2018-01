Mais de 200 mil pessoas passaram pelo Teatro Carlos Gomes em 2017

O Teatro Carlos Gomes contabiliza em 2017 a realização de 368 eventos, com um público aproximado de 200 mil pessoas. Na área cultural, foram 184 eventos, 18 a mais que em 22016.

Novembro foi o mês com agenda mais cheia, com as salas e palcos sendo ocupada por 42 vezes, entre apresentações de teatro, dança e música, shows, mostras, concertos, recitais, festivais, ensaios e encerramentos escolares.

De público, o mês com mais gente foi julho, com de 19 mil pessoas. Foi o mês do Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau (Fitub), da peça “Curticera”, da Déte Pexera, o show da Banda Municipal de Blumenau e o Pocket Show do Pró-Dança, entre outros.

O mês de fevereiro foi destaque na área social e corporativa: 25 eventos, como formaturas, coquetéis e aulas inaugurais.

O Teatro possui espaços para eventos de pequeno, médio e grande porte para a área social, corporativa e cultural. São opções para apresentações de música, dança, teatro, festivais, cursos, reuniões, congressos, jantares, almoços, coquetéis, formaturas, aniversários, palestras, desfiles, workshops, sessões de fotos, entre tantas outras alternativas.

