Maioria dos serviços mantêm-se funcionando nesta quinta-feira

Apenas um CEI e 13 unidades de saúde permanecem fechados.

A Prefeitura de Blumenau informa que o quadro de serviços em funcionamento nesta quinta-feira, dia 6, mantém-se com baixo impacto no terceiro dia de greve. Na Educação, das 46 Escolas Básicas Municipais (EBMs), 36 atendem normalmente no dia de hoje e dez permanecem com atendimento parcial. Dentre os 77 Centros de Educação Infantil (CEIs), 58 terão atendimento normal, 18 atenderão parcialmente e apenas o CEI Erwin Pasold continua fechado. A orientação da Secretaria de Educação é de que os pais fiquem atentos à agenda escolar ou entrem em contato com as unidades em funcionamento parcial para se informar sobre o atendimento a seus filhos.

Na Saúde, das 74 unidades de atenção básica, 61 estão com atendimento normal ou parcialmente funcionando nesta quinta-feira, dia 6, entre eles os sete Ambulatórios Gerais (AGs). Outras 13 unidades seguem fechadas em decorrência da greve dos servidores municipais. O atendimento parcial das unidades está relacionado com a sala de vacinação fechada ou paralisação pontual de servidores, mas que permite a manutenção dos serviços à população. A Secretaria de Promoção da Saúde (Semus) recomenda que os pacientes façam contato prévio com sua unidade de referência para obter mais informações sobre o funcionamento completo.

Escolas e CEIs com atendimento parcial nesta quinta-feira, dia 6:

EBM Felipe Schmidt

EBM Gustavo Richard

EBM Pastor Faulhaber

EBM Pedro I

EBM Prof. Friedrich k. Kemmelmeier

EBM Prof. João Joaquim Fronza

EBM Profª Adelaide Starke

EBM Profª Alice Thiele

EBM Profª Zulma Souza da Silva

EBM Quintino Bocaiúva

CEI Anton Max Artur Spranger

CEI Dario João Vieira

CEI Dr. Wilson Gomes Santiago

CEI Erica Braun

CEI Heinrich Reif

CEI Herondina Helena da Silva

CEI Hilca Piazera Schnaider

CEI Irmã Mª Christa Prüllage

CEI Manoel da Luz Rampelotti

CEI Olga Brehmer

CEI Osvaldo Deschamps

CEI Paulo Tallmann

CEI Profª Evelina E Eichstaedt

CEI Profª Leonides Westarb

CEI Profª Marlise S. Theis

CEI Profª Martinha Régis Moretto

CEI Profª Tereza A. E. Augsburger

CEI Robert Rudolph Barth

Unidades de atenção básica de Saúde fechadas nesta quinta-feira, dia 6:

ESF Afonso Rabe

ESF Glodoaldo Lino de Amorim II

ESF Odilon de Caetano

ESF Otto Bartsch Neto

ESF Rubens Belisário Vedes

ESF Ângelo de Caetano I

ESF Ângelo de Caetano II

ESF Germano Puff

ESF Lothar Franz

ESF Walter Reiter

ESF Edemar Winckler

ESF Frederico Jensen

ESF Gilson Piva I

Curtir isso: Curtir Carregando...