MAB dá início ao processo seletivo para exposições temporárias

O Museu de Arte de Blumenau (MAB) vai analisar 53 propostas de interessados em participar das cinco temporadas de exposições temporárias previstas para este ano. As inscrições representam 23 cidades de nove estados. Para dar continuidade ao processo seletivo, a comissão avaliadora das obras participou nesta terça-feira, dia 5, da primeira reunião de trabalho. O resultado será divulgado no dia 12 de fevereiro. A abertura da primeira mostra está prevista para 14 de março, na Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu).

O MAB começou a programar exposições temporárias por meio de edital a partir de 2011. De março daquele ano até novembro de 2018, o museu já organizou 43 temporadas, envolvendo 203 exposições, contemplando 464 artistas provenientes de 37 cidades, 16 estados e seis países, sendo o Brasil, Alemanha, Argentina, Itália, Finlândia e França. Em 2018, as cinco temporadas reuniram obras de 33 artistas provenientes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal, e também da cidade de Köln, na Alemanha.

