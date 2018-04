MAB anuncia atrações da 2ª Temporada de Exposições de 2018

O Museu de Arte de Blumenau (MAB) abre no dia 3 de maio a segunda Temporada de Exposições deste ano, com obras de artistas de Blumenau, Tijucas, Ibirama e São Paulo. Na noite de abertura, haverá a tradicional conversa com os artistas e lançamento dos livros CLiP – Câmara Literária de Pomerode, de Andréa Gustmann, Cícero Pedro de Melo e Neida Rocha; e Mente Quântica, de Oto Muller. O público que prestigiar o lançamento poderá ainda contemplar as obras, acompanhar a declamação de poesias por Raquel Gastaldi e ouvir canções da Banda Municipal de Blumenau. As exposições ficarão abertas para visitas até 17 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h, sempre com entrada gratuita.

A segunda temporada deste ano está repleta de novidades. A artista Maria Salette Engels Werling, comemorando 35 anos de trajetória, traz para a Sala Especial a exposição “Sinta-se no Vale”; Belíria Boni, ressignificando materiais descartados, apresenta na Sala Elke Hering a mostra “ImaginAção”; e Leandro Serpa, na série “A Presença da Matéria”, produzida entre os anos de 2014 e 2017, expõe na Galeria Municipal de Arte/Sala Alberto Luz obras resultantes da pesquisa que faz com a monotipia desde 2007.

Além disso, o catarinense Ricardo Kugler estará na Galeria do Papel com fotografias compostas pelos reflexos de água, e a artista Sandra Lapage traz de São Paulo para a Sala Roy Kellermann a exposição “Pequenos altares para tesouros anódinos”, formada por uma série de objetos que transitam entre assemblagem, colagem e desenho.

Serviço

Abertura da 2ª Temporada de Exposições no MAB

Data: quinta-feira, dia 3 de maio

Horários:

– 19h: conversa com os artistas

– 20h: abertura da 2ª Temporada de Exposições do MAB, lançamento de livros, declamação de poesias e apresentações musicais

Visitas: até 17 de junho, de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Visitas mediadas podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176

Entrada franca

