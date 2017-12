Luciano Hang, da Havan, fará “anúncio político” à imprensa no início de janeiro

Coletiva foi anunciada pela assessoria de comunicação da rede de lojas.

A assessoria de comunicação da rede de lojas Havan informou à imprensa que o empresário Luciano Hang fará “anúncio político” no dia 5 de janeiro, sexta-feira, em Brusque.

A informação, sem detalhes, gera especulações a nível estadual, já que o brusquense já foi cotado para diversos cargos, inclusive a governador.

Ele recebeu propostas de alguns partidos no decorrer do ano, mas afirmou em entrevistas que negou todos eles, pois pode “contribuir mais com o Brasil na iniciativa privada”.

