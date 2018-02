Linhas de ônibus terão horários especiais na segunda e terça de Carnaval

Nesta segunda e terça-feira de Carnaval, dias 12 e 13, algumas linhas do transporte coletivo funcionarão com tabelas diferenciadas de horários. A medida decorre da menor demanda de usuários no período em virtude do não funcionamento de órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como da rede bancária. As demais linhas do sistema circularão conforme as suas tabelas normais de segunda a sexta-feira.

Segundo dados do Seterb, em relação a um dia útil normal, o número de passageiros nestes dois dias cai pela metade, por isso a necessidade das adequações. “Mesmo com as alterações, 87% do sistema estará ativo. Serão disponibilizados 3.434 horários dos 3.911 de um dia útil normal”, informa o presidente do Seterb, Carlos Lange.

As tabelas das linhas que funcionarão com horários especiais estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura de Blumenau, assim como nas plataformas das linhas nos terminais. A empresa BluMob também atualizará os horários no aplicativo Moovit e no Google Maps.

