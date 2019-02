Líder da Superliga B, a Apan/FMD enfrenta o Anápolis (GO) fora de casa

Foto: Raphael Guilherme Moser

A Apan/FMD coloca a sua invencibilidade na Superliga B de vôlei masculino à prova neste sábado, dia 23, quando terá um duro embate fora de casa contra o Anápolis (GO). Válida pela quinta rodada, a partida diante dos goianos ocorre a partir das 17h. Com quatro vitórias por 3 sets a 0, os blumenauenses ocupam a liderança na tabela de classificação, enquanto a equipe adversária, considerada uma das favoritas, está na quarta colocação, com uma campanha de três triunfos e apenas uma derrota.

A Superliga B reúne oito times. Na fase classificatória, que ocorre até 9 de março, as equipes jogam entre si em turno único. Todas as participantes passam para as quartas de final, com os confrontos sendo definidos por meio de cruzamento olímpico (1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°) e realizados no sistema de playoff melhor de três jogos. Os dois finalistas garantem o acesso à elite do voleibol nacional na temporada 2019/2020.

