Licitação para revitalizar Rua Bahia é contestada

As licitações da Prefeitura de Blumenau estão “encantadas”, vira e mexe com problemas que impedem seu prosseguimento. Assim está a da Ponte Norte-Sul e da coleta de lixo, suspensas judicialmente.

Agora é a que pretende revitalizar a Rua Bahia, em um trecho de 3,8 quilômetros entre a Rua Bonfim, próximo a ponte do Salto, até o complexo do Badenfurt. Na última segunda-feira, 05, foram abertos os envelopes com a documentação e as propostas financeiras.

Sete empresas participaram, com valores entre R$ 8,4 milhões e R$ 9,7 milhões, sendo que o teto é de R$ 10 milhões.

O problema é que algumas empreiteiras pediram para que fosse feita uma ata, incluindo supostas irregularidades nas propostas de alguns concorrentes. Não há ação judicial, pois a Comissão de Licitação ainda está analisando a documentação das participantes.

O prazo final para a licitação estar concluída, segundo o secretário de Infraestrutura, Régis Evaloir , é 19 de janeiro, próxima sexta-feira. “Por enquanto, estamos dentro do cronograma”, afirma o secretário, que quer começar a obra em março.

Curtir isso: Curtir Carregando...