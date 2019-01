Licitação da ponte do Corredor Norte-Sul avança mais uma etapa

Nesta segunda-feira, dia 14, ocorreu mais uma etapa da licitação da Ponte Norte-Sul. Durante a manhã foi realizada uma sessão na Prefeitura de Blumenau para que as empresas pudessem apresentar uma carta de justificativa, caso quisessem desistir de participar do certame. Das 18 empresas interessadas na construção da ponte, apenas uma desistiu.

O próximo passo é concluir a avaliação da documentação de habilitação das concorrentes. Segundo o secretário municipal de administração, Anderson Rosa, a expectativa é que até esta sexta-feira, dia 18, seja concluída a análise de qualificação técnica e aberto o prazo de recurso para as empresas. “Estamos trabalhando para encerrar o processo o mais breve possível, respeitando os prazos e requisitos legais, sem adiantar nenhuma fase”, afirma. Somente após o período de recursos, serão abertas as propostas de preço das empresas aptas a continuarem no certame. Vence aquela que apresentar o menor valor.

A licitação da Ponte Norte-Sul iniciou em setembro de 2017, mas por conta de questionamentos do Tribunal de Contas e Justiça Federal foi suspensa. No fim de 2018, a Justiça Federal autorizou a continuidade do processo. “Foi um ano de trabalho parado e quem perde com isso é a cidade. Provamos que a Prefeitura seguiu e cumpriu com todos os trâmites legais e esperamos que agora, enfim, possamos dar andamento à obra. O dinheiro do financiamento está garantido e agora é esperar o andamento do trâmite e o início das obras”, destaca o prefeito Mário Hildebrandt.

Sobre o projeto

A ponte do Corredor Norte-Sul será uma ligação viária sobre o Rio Itajaí-Açu, sendo estabelecida entre as ruas Alwin Schrader e Itajaí, no bairro Vorstadt, e as ruas Paraguay/Porto Rico, na Ponta Aguda. O custo estimado da obra é de R$ 39 milhões, valor garantido por meio de financiamento da Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do PAC 2, do Ministério das Cidades.

A estrutura, com base metálica, terá ao todo 180 metros de extensão e 13,80 metros de largura. Serão duas pistas para tráfego, com passeio para pedestres e ciclovia nas laterais. No sentido Vorstadt/Ponta Aguda, a faixa será utilizada para veículos pequenos e transporte coletivo. No sentido contrário, a faixa servirá exclusivamente para ônibus. Na interseção da ponte com a Rua Itajaí haverá um semáforo.

Assessora de Comunicação: Juliana Damian Silva

