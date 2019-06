Leo Maier recebe Cristiano Ferreira e Dayvk Martins, no dia 22 de junho, na 3ª edição do Clube do Blues, em Blumenau

Blues catarinense. No dia 22 de junho, o artista Leo Maier traz a Blumenau o guitarrista Cristiano Ferreira e o baterista Dayvk Martins, na 3ª edição do Clube do Blues. O evento ocorre a partir das 21h, no Boteco São Jorge Alameda, e os ingressos já estão à venda no local, a R$ 18. Cristiano Ferreira tem três discos lançados e diversas colaborações em álbuns de outros artistas, assim como Dayvk Martins. Ambos são conhecidos por acompanharem grandes lendas do blues norte-americano e por proporcionarem grandes apresentações ao público cativo do blues. Dayvk, Ferreira e Maier já trabalharam em diversas ocasiões em estúdio e no palco e prometem um belo show para esta edição. O Clube do Blues é organizado pelo artista Leo Maier, cantor, compositor e guitarrista catarinense, referência no gênero Blues em Santa Catarina, que se apresenta em formato duo e trio com os convidados do projeto. Acompanhe as novidades pelo www.facebook.com/leomaierblues1

SERVIÇO

Leo Maier recebe Cristiano Ferreira e Dayvk Martins, na 3ª edição do Clube do Blues

Dia 22 de junho, às 21h

No Boteco São Jorge Alameda (Al. Rio Branco, 309, Vila Formosa, Blumenau/SC)

Ingressos à venda no local. Valor R$18. Reserva de mesas pelo (47) 3513-2091.

Classificação etária: acima de 18 anos.

