Lateral da Chapecoense, Apodi lamenta virada: “são erros que estão custando pontos”

Marcar um gol, sair vencendo e perder o jogo com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo. Essa foi a frustração do lateral da Chapecoense, Apodi, após a partida contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro.

O jogador da Chapecoense disse que o time mostrou disposição, jogou bem, mas falhou quando não poderia.

– A gente tinha o jogo controlado mas aí tomamos o gol num lance de bola parada, que a gente sabia que eles faziam em dois toques, depois, no final, perdemos a bola quando não podia perder, são erros que custam pontos – disse o lateral.

O zagueiro Grolli também lamentou a virada e o ponto que escapou no final.

– Foi falta de atenção, esse ponto nos ajudaria, mas temos que seguir em frente – declarou.

O goleiro Jandrei procurou pensar já no próximo jogo, contra o Flamengo.

– Infelizmente não conseguimos manter o resultado, tomados dois gols de cabeça mas temos que nos preparar o melhor possível para domingo – projetou.

O confronto contra o Flamengo será às 17h, na Arena Condá.

Fonte: DIÁRIO CATARINENSE