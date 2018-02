Karatê retorna aos treinos de olho em vagas na Seleção Brasileira

Desde o último dia 30 de janeiro, a Associação Blumenau de Karatê (ABK/FMD) já vem treinando de olho nos principais compromissos do ano. Com a Confederação Brasileira da modalidade de olho nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, as competições que dão vaga para a Seleção Brasileira são prioritárias para os comandados do técnico Vanderlei de Oliveira.

Atualmente, a equipe blumenauense conta com 70 atletas, entre categorias de base e adulto, e no ano passado teve 13 deles integrando a Seleção Brasileira, além de conquistar várias medalhas em torneios internacionais.

Entre as competições que os atletas de Blumenau vão participar neste ano, destaque para o Mundial Sênior, marcado para novembro, em Madri (Espanha). Júlia Krüger, na categoria até 50 quilos, Márcia Mafra, até 55 quilos, e Maike de Oliveira, até 61 quilos, estão entre as atletas que vão brigar por vaga para representar o Brasil na ocasião.

Júlia entra na lista como atual campeã brasileira da categoria, Márcia é a campeã do primeiro Pré-Olímpico e Maike terminou 2017 em segundo lugar no Ranking Nacional. “Será feito um trabalho diferenciado técnico/tático para as três atletas, com metas traçadas e participações em torneios internacionais, sempre em busca de pódios, o que agrega mais pontos ao Ranking”, detalha o treinador.

Nas categorias de base, a ideia é ratificar o trabalho de revelação de novos talentos, como já ocorreu com Vitória Leite, campeã do Pan-Americano, Sul-Americano e dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, pela categoria júnior até 53 quilos; Luisa Klettenberg, campeã Sul-Americana na sub-14 acima de 45 quilos; e Diego Pereira, medalha de bronze no Open de Las Vegas (EUA), na júnior acima de 47 quilos.

Mesmo com os expressivos resultados, todos os atletas vão ter de passar pela Seletiva Nacional – dividida em duas etapas, para que possam garantir vagas na Seleção Brasileira para os Campeonatos Pan e Sul-Americanos.

Curtir isso: Curtir Carregando...