Karate feminino de Blumenau pentacampeão da Olesc (JornaldeBlumenau)

A equipe de karate feminino da Fundação Municipal de Desportos de Blumenau ganhou o pentacampeonato da Olimpíada Estudantil Catarinense – Olesc, nesta segunda-feira (09/10).

A vitória mostra a valorização do trabalho de base realizado pela comissão técnica da Associação Blumenau de Karate – ABK e a boa estreia de Fabiano de Oliveira, como treinador da equipe em eventos realizados pela Fundação Catarinense de Esportes – Fesporte.

Na 17º Olesc, o grupo blumenauense fez 90 pontos e conquistou cinco medalhas de ouro e cinco de bronze.

Para Fabiano o título foi uma soma de fatores:

“Havia confiança do grupo, procurei manter as atletas focadas para que cada uma pudesse desempenhar o seu melhor na competição, além desses detalhes, a equipe é homogênea, com talentos de Seleção Brasileira. E esse desafio representa um crescimento como treinador”.

Os destaques da equipe foram as atletas Camily Teixeira eNicole Bauchpiess, ambas com duas medalhas de ouro (Kumitê Individual até 45 quilos/até 50 quilos. respectivamente e por Equipe) e um bronze (Kata Equipe).

A equipe já seguiu para Salvador (BA), onde irão disputar a etapa final do Campeonato Brasileiro representando a delegação de Santa Catarina.