Junho Verde terá pedal em prol de pacientes com hipertensão pulmonar

Ação é promovida pela Associação Brasileira de Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas.

Atletas e simpatizantes do ciclismo estão convidados a perder o fôlego por pacientes com hipertensão pulmonar. Trata-se do “Pedal Hipertensão Pulmonar”, ação que integra a programação do Junho Verde, neste domingo, dia 9, em Blumenau. A inscrição é gratuita e não necessita cadastro prévio.

A concentração para a partida inicia às 9h30, na Rua Theodoro Holtrup, 112, bairro Vila Nova. As 50 primeiras pessoas que chegarem ao local vão ganhar uma camiseta. Ao menos 200 participantes são esperados pela organização. Eles vão percorrer um trajeto de 10 km, que passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como a Prefeitura e a Ponte de Ferro.

A organização do pedal é da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (Abraf), em parceria com a academia Splash. Os apoiadores são o Hospital Dia do Pulmão e a Associação Blumenauense Pró-Ciclovias (ABC).

Hipertensão Pulmonar

Entre os principais sintomas da doença estão a falta de ar, tontura e fadiga. E dependendo da intensidade destes sintomas, o paciente pode precisar de oxigênio suplementar 24h por dia ou até mesmo ir a óbito. Atualmente, cerca de 25 milhões de pessoas são atingidas pela doença no mundo.

