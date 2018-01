Julgamento de Lula terá transmissão pelo YouTube

Ex-presidente foi condenado em 1ª instância pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex.

O julgamento de recurso de Lula contra a condenação na Operação Lava Jato envolvendo o triplex no Guarujá no próximo dia 24 será transmitido por Youtube. Inicialmente, apenas jornalistas, na sala de imprensa, e os envolvidos na sessão – advogados, desembargadores e Ministério Público – assistiriam a uma transmissão interna no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Lula foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no valor de R$ 2,2 milhões a 9 anos e 6 meses de prisão. Segundo a denúncia, os valores são correspondentes ao triplex e suas respectivas reformas no condomínio Solaris, no Guarujá, custeadas pela OAS. Lula nega que tenha aceitado o imóvel da empreiteira e apela por sua absolvição.

Em comunicado na última semana, o Tribunal da Lava Jato havia comunicado que como as sessões de julgamento das turmas criminais do TRF-4 não são transmitidas ao vivo no portal do tribunal pelo sistema Tela TRF4, como as das demais turmas, seriam disponibilizadas imagens de trechos do julgamento para o mailling cadastrado.

Fonte: WH3

Curtir isso: Curtir Carregando...