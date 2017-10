Jovens vítimas de grave acidente na madrugada em Xanxerê são transferidos

O casal de namorados Vinicius Felisbino de 19 e Rafaela Alves de 18 anos, foram transferidos ainda no início da manhã deste sábado (7), do Hospital Regional de Xanxerê para o Hospital Regional do Oeste de Chapecó.

O trabalho de transferência foi realizado por duas equipes do Samu, de Xanxerê e também de Chapecó por volta das 4h30 da manhã.

Vinícius e Rafaela ocupavam o banco traseiro do Vw/Fox que foi colhido por um ônibus no Bairro Colatto em Xanxerê e acabou capotando.

Em estado grave ambos foram levados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital, sendo que Vinicius estava inconsciente.

Já o condutor do carro, Henrique Gois de 18 anos teve ferimentos considerados leves, porém segue ainda internado no hospital em Xanxerê.

Pelo que apurou o Ronda Policial, os jovens não faziam o uso do cinto de segurança no momento do acidente.

Fonte: RONDA POLICIAL