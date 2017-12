Jovem suspeito de matar homem em apartemanto no centro de Blumenau é preso

ucas Wilian Krueger, de 21 anos, foi preso enqunto estava em casa pela Polícia Civil nesta quarta-feira (20). Ele é suspepeito de ser o autor da morte de Isaia Tamanini, de 61 anos, encontrado morto, enrolado em cobertor, dentro de um apartamento, na Rua XV de Novembro, no Centro de Blumenau, no último dia 4 de dezembro.

De acorco com as investigações, Lucas teria matado o idoso por asfixia, e em seguida furtado diversosr objetos do interior do apartamento que pertencia a vítima. As câmeras de monitoramento do prédio ajudaram a polícia a cocluir que Lucas voltou pelo menos mais duas vezes ao apartamento para furtar mais objetos.

Um adolescente de 17 anos também foi identificado como co-autor do crime, e vai responder em liberdade. Já Lucas foi levado ao Presídio Regional de Blumenau onde deve aguardar o julgamento.

Fonte: Rádio Nereu Ramos

