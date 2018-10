Jovem promessa blumenauense disputa Campeonato Brasileiro no Nordeste

Inicia nesta terça-feira, dia 30, a disputa do Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Rítmica, nas categorias Pré-Infantil e Juvenil, no Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas, no interior da Bahia. A AGIN estará participando representada pelo jovem talento Ana Carolina Sandrini Souza. Em busca de grandes resultados, a atleta estará acompanhada da técnica Priscila Hostin.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica e seguirá até o dia 2 de novembro. “Esse vai ser um grande desafio por ser um Campeonato Brasileiro e reunir as principais promessas do esporte em todos os cantos do nosso país. Para nós é uma enorme felicidade chegar a esse momento e saber que temos uma menina talentosa formada em Blumenau que já vislumbra esse sucesso”, analisou Priscila Hostin.

Curtir isso: Curtir Carregando...