Jogos Escolares de Futsal começam na próxima terça-feira

Cerca de 750 estudantes da rede municipal de ensino participarão dos Jogos Escolares de Futsal, que começam a partir da próxima terça-feira, dia 18. Eles representarão equipes de 27 escolas nas categorias feminina e masculina.

A fase classificatória será nas Escolas Básicas Municipais (EBMs) Alberto Stein e Francisco Lanser e seguirá nos dias 19 e 24. No dia 27 em diante, serão realizadas as oitavas de final, quartas, semi e finais.

Realizados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), os Jogos Escolares têm o objetivo de promover a integração entre as escolas da rede municipal, bem como proporcionar aos estudantes que frequentam as aulas de Esporte Escolar a oportunidade de participar de competições. “O esporte promove qualidade de vida e contribui para uma formação integral de nossas crianças e adolescentes. Com os Jogos Escolares, nosso intuito é incentivar cada vez mais a prática esportiva em nossas escolas”, observa a secretária de Educação, Patrícia Lueders.

