Jaraguaenses se sentem ofendidos por publicação de jornal de Barra Velha

Texto com o título “Alemoada de Xaraguá” viralizou nas redes sociais neste fim de semana.

ma publicação de um jornal de Barra Velha é o assunto mais falado em Jaraguá do Sul neste fim de semana. Nas redes sociais, o sentimento de muitos jaraguaenses é de revolta com o texto que estampa o jornal com a manchete “Alemoada de Xaraguá já pode salgar c**** e tico na praia”. Muitas pessoas afirmam que querem uma retratação pública do jornal. Outros jaraguaenses afirmam que vão processar o editor da publicação.

Veiculado no dia 26 de dezembro, o texto do jornal inicia falando de melhorias promovidas pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Barra Velha em diversos pontos da orla da capital do pirão para a alta temporada, como a reforma das escadas de acesso à praia, a pintura de bancos ao longo do calçadão, colocação de grama e de lixeiras novas.

No fim do texto, ocorrem ataques aos jaraguaenses que frequentem as praias de Barra Velha na temporada. “O povão também reclamou a instalação de chuveiros para turistada branquela de Xaraguá lavar a sacaria após salgar a buzanfa e o tico mole na praia, e alguns foram instalados, aos 45 do segundo tempo”, diz o texto. Veja:

Ao final, o redator afirma que as frases são uma brincadeira, no entanto foram agressivas aos turistas de Jaraguá do Sul. “Brincadeiras à parte, o trabalho ficou muito bom e compensou a inércia da Fundação de Turismo durante todo o ano no sentido de estruturar melhor a orla local”, diz o trecho final da publicação do jornal.

Nas redes sociais, o jornal está sendo avaliado negativamente por diversas pessoas. Foram 15 estrelas únicas na página no facebook em apenas algumas horas após a matéria ser amplamente repassada nas redes sociais. Veja alguns comentários:

“Jornal preconceituoso e de linguajar fulo. Desrespeito com os turistas…”, escreveu Jaqueline Alves.