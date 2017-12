IVGP de novembro fica abaixo do esperado

O Índice de Variação Geral de Preços (IVGP) do município de Blumenau registrou, para o mês de novembro de 2017, variação de +0,02%, enquanto a variação acumulada nos últimos 12 meses situou-se no nível de +4,90%.

De acordo com o professor Jamis Antonio Piazza, do Departamento de Economia da FURB, a variação do IVGP ficou abaixo do intervalo esperado, visto que a expectativa era uma variação entre +0,10% e +0,60%.

Os 580 itens pesquisados estão organizados em 25 subgrupos e as variações apresentaram a seguinte distribuição: sete subgrupos registraram alta, 12 subgrupos permaneceram estáveis e seis subgrupos variaram negativamente.



Altas de destaque no mês: combustível (+3,07%), alimentos in-natura (+1,63%) e produtos de limpeza (+0,75%).



Baixas de destaque no mês: alimentos semi-industrializados (-2,14%), materiais de construção (-0,62%) alimentos industrializados (-0,61%).

A expectativa para o próximo mês é de que a variação geral de preços no mês se mantenha dentro do intervalo +0,05% a +0,55%.

Custo da cesta básica Em relação à cesta básica, houve no mês de novembro, uma queda de 1,25%. O que significa dizer que, para comprar os 13 produtos que compõem a cesta básica (farinha de trigo, óleo de soja, banana, arroz tipo 1, açúcar refinado, café em pó, batata, leite, feijão preto, manteiga, tomate, pão francês e carne) o consumidor vai gastar R$ 344,42. Em outubro, o valor da cesta básica ficou em R$ 348,78. Destaque para estas variações de preços:

Altas: óleo de soja (7,40%), banana (6,02%) e tomate (3,64%)

Baixas: batata (-21,42%), café em pó (-10,55%) e arroz tipo I (-9,28%)

Curtir isso: Curtir Carregando...