Interligações da rede de água afetam trânsito no bairro Velha

O Samae realiza na próxima terça-feira, dia 15, duas interligações de rede de água no bairro Velha. A primeira ocorre na Rua General Osório, entre a Rua Max Weise e o Leite Trevo, e a outra na Rua Johann Ohf com a Rua Nelson José Busarello. Os trabalhos devem seguir durante todo o dia. Devido a isso, a região poderá sofrer com desabastecimento de água enquanto os serviços estiverem em execução. O trânsito ficará totalmente bloqueado no trecho da Rua General Osório, e parcialmente na Rua Johann Ohf. Haverá sinalização para orientar os motoristas.

As intervenções, conforme explica o gerente de Obras da autarquia, Felipe Leite, têm como objetivo melhorar e preparar o sistema de abastecimento da região RA-4, minimizando os problemas de falta de água. O diretor-presidente do Samae, Cleverton Batista, explica que a ação faz parte do projeto de ampliação da rede de água da Rua Bahia, com investimentos que ultrapassam R$ 4,2 milhões. “Os trabalhos estão em fase final de execução e a previsão do Samae é concluí-los nos próximos 30 dias”, afirma.

