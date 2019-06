Inscrições para Casamento Coletivo podem ser feitas nos sábados

Ampliação do atendimento visa beneficiar mais pessoas com interesse em celebrar o casamento.

Foto: Michele Lamin

Os interessados em participar do 7º Casamento Coletivo terão uma nova oportunidade para fazer a inscrição. A Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família) passará a atender também aos sábados. O plantão terá início já neste fim de semana, no dia 15, e posteriormente nos dias 22 e 29, em horário especial, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. A Pró-Família está localizada na Rua Itapiranga, 368, no bairro Velha.

Faltando menos de um mês para o fim das inscrições, que encerram no dia 1º de julho, é necessário que os noivos fiquem atentos aos documentos, pois a certidão de nascimento atualizada, por exemplo, requer prazo. “O atendimento aos sábados é uma oportunidade para facilitar o acesso da população nesta reta final das inscrições. Para quem tem o sonho de casar, mas não tem condições e não tinha tempo, essa é a oportunidade”, destacou a presidente da Pró-Família, Cristiane Loureiro.

O Casamento Coletivo é promovido pela Prefeitura de Blumenau por meio da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense (Pró-Família) a cada dois anos. Nesta edição, o evento será realizado no dia 31 de agosto. A cerimônia civil será no Ginásio Galegão, com a cerimônia religiosa no setor 3 da Vila Germânica. Cada casal receberá um edredom de presente num oferecimento Altenburg e uma cortina oferecida pela Bella Janela para contribuir no enxoval da casa, além de vários brindes que serão sorteados entre os noivos na celebração.

Curtir isso: Curtir Carregando...