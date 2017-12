Ingressos antecipados para a final da Copa SC já começaram a ser vendidos

Na tarde desta quinta-feira, dia 7, inicia a venda de ingressos antecipados para a grande final da Copa Santa Catarina entre Blumenau Futsal/FMD e Mafra. O valor da compra antecipada permanece no valor de R$ 5, com o segundo por nossa conta. Na bilheteria do Galegão, no dia da decisão, o valor será de R$ 5 a unidade. A comercialização dos ingressos ocorre nos pontos tradicionais de venda.

Os pontos de venda que estão comercializando os ingressos são os seguintes: ADHering, Skina Esportiva, Comercial Quanta Coisa Garcia e Velha, Palestra Esportes, Blubel Magazine e Blubel Esportes. A expectativa da diretoria do Blumenau Futsal/FMD é contar com a presença de, no mínimo, três mil torcedores no Galegão. O torcedor que adquirir o ingresso antecipado evita filas e proporciona a si mesmo melhor comodidade na grande final da Copa Santa Catarina.

O Blumenau Futsal conta com o apoio da Fundação Municipal de Desportos (FMD) de Blumenau, que auxilia e se torna uma parceira fundamental na existência do time. É com o apoio público, que o Blumenau Futsal ergue a bandeira da cidade em todos os cantos do estado e vislumbra um futuro nacional.

