Impasse marca negociação salarial dos servidores da Prefeitura de Blumenau

Depois de duas reuniões de negociação ao longo desta semana, nada evoluiu na negociação entre Prefeitura de Blumenau e servidores públicos municipais por conta da campanha salarial de 2019, cuja o mês base é maio.

A pauta de reivindicações é extensa, mas sempre fica concentrada na questão da reposição salarial, por conta das reiteradas negativas do Município aos pleitos que se repetem ano após ano, sendo que alguns são direitos adquiridos.

Com relação a reposição salarial de 5,07%, correspondente a inflação dos últimos doze meses, a Prefeitura se compromete a aplicar no salário e no vale alimentação, mas em janeiro de 2020.

Em 2018 já foi assim, com um índice de reposição bem menor, 1,69%. A administração ofereceu apenas para janeiro e parte da categoria, depois de muitas idas e vindas, decidiu pela greve, que durou nove dias, atingindo parcialmente unidades de educação e saúde de Blumenau. O Município voltou atrás e propôs o parcelamento em três vezes.

É o que aposto que acontecerá em 2019. Assembleias, paralisações, greve, para, por fim, uma proposta conciliadora de parcelamento.

Nesta sexta-fera, o Sintraseb está´chamando uma reunião com os representantes por local de trabalho e assembleia geral no dia 23, próxima quinta-feira.

