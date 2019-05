Hospital Santa Isabel apoia campanha de arrecadação de meias usadas

Foto: Gabriel Silva/Comunicação HSI

Ação realizada todo ano na ACSC – Hospital Santa Isabel, a campanha Meias do Bem reutiliza meias velhas e as transforma em cobertores. Para auxiliar o projeto, que é uma iniciativa da Puket, empresa que faz parte do Grupo Malwee, uma caixa com a identificação da campanha foi deixada próximo ao local em que os funcionários registram entrada e saída do trabalho (cartão-ponto). A campanha é interna. Porém, amigos de colaboradores podem deixar as meias com eles, que eles mesmos colocam na caixa.

A cada 40 meias, um cobertor é criado. A doação pode ser de qualquer tipo de meia: fina, esportiva, social… Porém, somente meias! A ACSC – Hospital Santa Isabel, tem parceria com a empresa Puket, de Balneário Camboriú. No final da campanha, dia 31 de julho, a empresa vem até o HSI e recolhe as doações. Meias do Bem é um projeto que já arrecadou mais de 1 milhão de pares, resultando em mais de 30 toneladas de refugos téxteis reciclados.

Mais informações sobre a campanha em: meiasdobem.com.br

