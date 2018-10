Hospital Dia do Pulmão terá atendimento em feriados

O Dia de Finados ou Dia dos Mortos é celebrado anualmente em 2 de novembro, e no Brasil, a data é um feriado nacional. Porém, a celebração não afeta o funcionamento do Pronto Atendimento do Hospital Dia do Pulmão, que atenderá em horário de feriado, das 7h às 12h.

Além disso, no feriado de 15 de novembro, data em que comemoramos a Proclamação da República, o hospital manterá o atendimento habitual de feriado, das 7h às 12h. Na sexta-feira (16) o horário de funcionamento ocorre das 7h30 às 20h. No sábado (17) e domingo (18), o horário do Pronto Atendimento será das 7h às 12h.

Para mais informações: (47) 3037-7099 ou acesse http://www.hospitaldopulmao. com.br/.

Sobre o Hospital

O Hospital Dia do Pulmão atua em Blumenau desde 1982, com prestação de serviços voltados ao diagnóstico e tratamento de doenças respiratórias. Destacam-se nesta trajetória pioneira, a introdução da fisioterapia respiratória e pneumologia pediátrica.

Além de atendimento nas áreas de pneumologia, alergologia, otorrinolaringologia e cirurgia torácica, o Hospital do Pulmão conta com serviço de Pronto Atendimento, consultórios, exames e tratamentos. Outro diferencial é a sala de vacina, reconhecida e acreditada pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), pela excelência dos profissionais, de suas instalações, de sua organização administrativa e funcional e obediência à legislação.

