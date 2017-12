Homem morre carbonizado em Presidente Getúlio

Na madrugada desta sexta-feira (29), por volta de 00h29min, os Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio, foram acionados para uma ocorrência de incêndio em residência na localidade de Ribeirão Sabiá.

Dois caminhões de combate e uma ambulância deslocaram para ocorrência. Chegando ao local, os bombeiros constataram incêndio em uma residência de aproximadamente 70 m² que foi totalmente destruída pelo fogo.

De acordo com os socorristas, um homem de iniciais J.V.T., 59 anos foi encontrado carbonizado em meio aos destroços. Foram utilizados 15 mil litros de água para combate a incêndio e rescaldo. Trabalharam na ocorrência 12 Bombeiros.

As policias militar e civil e o IML de Blumenau foram acionados para tomarem as devidas providências. De acordo com informações preliminares, uma vela utilizada para reza pela vítima que ficou acesa pode ter ocasionado o incêndio.

