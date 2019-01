Homem é preso suspeito de tentar afogar companheira no vaso sanitário

Um homem, de 38 anos, acusado de tentar afogar sua companheira no vaso sanitário, foi preso preventivamente nesta quarta-feira, dia 9, em Blumenau.

De acordo com a Polícia Civil, o homem, do bairro Itoupavazinha, responde a um inquérito policial por injúria, ameaça de morte e agressão física contra a sua companheira.

De acordo com relatos da vítima, no dia 3 de janeiro, o homem teria a ameaçado com uma arma de fogo, lhe agredido com socos e tentado afogar sua cabeça no vaso sanitário.

Com um mandado de prisão em seu desfavor, o homem foi preso e encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau após comparecer a Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência, pela perda de seus documentos.

A polícia ressalta a importância que as vítimas de violência doméstica busquem a proteção da polícia civil com a maior brevidade possível, possibilitando assim a sua efetiva proteção pelos instrumentos legais cabíveis.

