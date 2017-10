Grêmio tem má atuação na Arena e perde para o Cruzeiro

Tricolor foi envolvido por time mineiro e acabou derrotado por 1 a 0

O Grêmio teve mais uma atuação ruim, foi envolvido para o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0, nesta quarta-feira na Arena. O Tricolor caiu para o quarto lugar no Brasileirão, com 46 pontos, sendo superado exatamente pelo clube mineiro, que sobe à vice-liderança. O Tricolor terá de tentar se redimir no Couto Pereira, domingo, contra o Coritiba.

A equipe gremista deixou o Cruzeiro manter mais a bola na primeira etapa e apostou nas transições rápidas para ameaçar. O resultado foi um jogo muito estudado e de poucas oportunidades de gol. A primeira delas foi dos mineiros, gerando bela defesa de Marcelo Grohe. Alisson recebeu na quina da área e disparou um chute no ângulo esquerdo, mas parou no goleirão gremista.

O Tricolor tentou responder aos 13, mas Fernandinho desperdiçou a chance. Arroyo lançou o atacante na área e este tabelou com Edilson. De frente para a meta, Fernandinho chutou forte, mas isolou.

Um começo mais movimentado deu lugar a um hiato de boas jogadas até os 25 minutos. Aí, pelos lados, o Grêmio chegou. 25 min – Jailson lançou Edílson na direita, o lateral cruzou na marca do pênalti e Jean Pierre tentou o cabeceio. Saiu fraco para defesa de Rafael.

Dois minutos depois, os comandados de Renato Portaluppi até mandaram a bola para o fundo das redes, mas o gol não foi validade. Jean Pierre lançou Barrios de frente para a meta e ele cutucou para o 1 a 0. Só que a arbitragem já tinha parado em impedimento, com o paraguaio um passo à frente dos defensores.

Depois disso, o Cruzeiro ensaiou uma pressão, mas sem ameaçar diretamente a meta gremista. Apenas aos 40 o Tricolor voltou a arriscar. Fernandinho tabelou com Jean Pierre e lançou Barrios na área. O centroavante demorou um pouco para chutar e bateu em cima de Digão.

A última chance da etapa foi em cobrança de falta, com certo otimismo de Edílson. O lateral experimentou uma bomba do meio da rua, saiu com bastante veneno, mas passou raspando o travessão do Cruzeiro. Zero a zero apropriado para o futebol do primeiro tempo.

O Grêmio começou a segunda etapa ameaçando, em combinação de Fernandinho e Arroyo. Aos cinco minutos, o atacante lutou pela bola e conseguiu rolar para Arroyo. O equatoriano encheu o pé de primeira, mas a bola bateu na zaga.

Cinco minutos depois, Arroyo foi derrubado ao lado da área e quase marcou na bola parada. Ele disparou um belo chute colocado, rente ao poste esquerdo, mas Rafael fez grande defesa. Renato tentou aumentar a velocidade, com Patrick e Everton nos lugares de Arroyo e Jean Pierre, aos 11 minutos.

Mas quem atacou foi o Cruzeiro. Aos 15, Alisson recebeu na esquerda, cortou para a risca da área e chutou com efeito. Marcelo Grohe fez a defesa. O Tricolor respondeu com Barrios. O paraguaio fez a parede e rolou para Fernandinho na área, mas o atacante chutou para fora. Aos 22, Edílson cruzou no segundo pau, Everton bateu de chapa e Rafael salvou o Cruzeiro com uma grande defesa.

O castigo gremista veio no contragolpe. A zaga teve uma rara falha de posicionamento, Thiago Neves lançou Sobis livre na área e o atacante fulminou o 1 a 0 sem chances para Grohe.

Renato ainda lançou Beto da Silva no lugar de Arthur, mas as chances de gol não foram claras. Em duas bolas paradas o Tricolor tentou, com Geromel parando na marcação. Ainda reclamou de bola que bateu na mão de zagueiro, mas a derrota por 1 a 0 se manteve, com vaias do pequeno público na Arena.

