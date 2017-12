O acidente foi na manhã desta quinta-feira (21), na BR-282 entre Nova Erechim e Chapecó, na Linha Sede Figueira. Foi uma colisão entre um Ford Ka, e um caminhão, ambos com placas de Nova Erechim. O condutor do Ford Ka morreu no local do acidente, já o motorista do caminhão sofreu lesões leves.

Devido ao impacto o caminhão saiu da pista e colidiu contra a garagem de uma residência, que ficava cerca de 30 metros distante da rodovia.

Fonte: WH3