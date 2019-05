Governo de Santa Catarina garante apoio à 19ª edição do Ironman Brasil

Foto: James Tavares / Secom



O Governo de Santa Catarina dará apoio à 19ª edição do Ironman Brasil, a ser realizada no dia 26 de maio, em Florianópolis. A decisão foi tomada pelo governador Carlos Moisés em uma reunião na Casa d’Agronômica com o representante da organização, Caco Raabe. O repasse de recursos será feito por meio de um convênio com a Santur, que esteve representada no encontro pela presidente Flávia Didomenico. Também participaram o secretário de Estado da Casa Civil, Douglas Borba, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Araújo Gomes, e o presidente da Fesporte, Rui Godinho.

“Estamos reiterando o apoio do Governo do Estado para que este evento continue a acontecer aqui em Santa Catarina. Ele movimenta toda uma cadeia e traz visibilidade internacional ao nosso Estado”, resumiu Moisés.

O Ironman foi realizado pela primeira vez em Florianópolis no ano de 2001. A prova de triathlon é composta por 3,8 quilômetros de natação, 180,2 quilômetros de ciclismo e 42,2 quilômetros de corrida. A largada ocorrerá às 6h30 em Jurerê Internacional.

Para Caco Raabe, representante da organizadora do evento, o apoio do Estado é indispensável para a continuidade da prova em Florianópolis. Segundo ele, o Ironman propicia a circulação de aproximadamente R$ 50 milhões na cidade, uma vez que cada atleta traz uma média de 3,8 acompanhantes. Para a edição deste ano, são 1,5 mil inscritos de 38 países.

“O Ironman é considerado um evento turístico-esportivo. O tempo de permanência é de quatro a cinco dias. É uma prova que mexe com bares, restaurantes, hotéis. Consideramos muito importante que a cidade entenda essa benefício”, afirmou Raabe.

Curtir isso: Curtir Carregando...