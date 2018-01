Golpe no WhatsApp que promete cupom no Burger King já afetou 350 mil brasileiros

Promoção falsa também está circulando entre usuários do aplicativo em Blumenau.

O ano de 2018 mal começou e milhares de pessoas já caíram no novo golpe repassado pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Uma campanha que se passa pela rede de lanchonetes Burger King oferecendo cupons falsos de R$ 50 e que viralizou no WhatsApp é falsa, de acordo com a agência de segurança digital Eset.

O golpe segue o mesmo formato daquele que oferecia passagens aéreas gratuitas da companhia aérea Gol no Facebook e WhatsApp, no fim do ano passado. Após clicar no link que está sendo compartilhado por mensagem no aplicativo, a vítima é levada a página de uma promoção para concorrer a um cupom de desconto na compra de lanches no Burger King.

Ao clicar em ‘ok’, a vítima acessa a página principal do golpe, onde participa de uma simulação de pesquisa. As respostas da vítima pouco importam, já que a página apresenta um prêmio fictício. Para concluir o golpe, a mensagem induz o usuário a compartilhar a falsa promoção com mais 30 amigos/grupos, pois só assim o prêmio será liberado.

Estima-se que mais de 350 mil usuários tenham sido impactados pela tentativa de fraude em seus celulares, de acordo com o DFNDR Lab, laboratório especializado em cibercrime da empresa PSafe. O golpe também está sendo compartilhado em Blumenau.

Os riscos do golpe são que, já que os cibercriminosos têm o número do telefone da vítima em mãos, ela pode ser cadastrada em serviços de SMS pago, gerando cobranças indevidas, ou são induzidas a baixar aplicativos falsos, que podem infectar o Smartphone ou computador e deixá-los vulneráveis a outros tipos de crimes ou prejuízo financeiro.

A assessoria de imprensa do Burger King confirmou que se trata de um golpe. De acordo com a rede, as promoções oficiais são divulgadas somente por meio dos canais oficiais de seu aplicativo, página no Facebook e cupom físico.

