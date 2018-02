Fundação Cultural garante recursos para o Auditório Carlos Jardim

A Caixa Econômica Federal autorizou e liberou os recursos para o início da reforma do Auditório Carlos Jardim. O orçamento da primeira etapa é de aproximadamente R$ 250 mil e servirá para modernizar o espaço. A licitação deve ser lançada em março e o início das obras está previsto para maio.

Os recursos foram viabilizados por iniciativa do senador Dalirio Beber, a partir de solicitação realizada em 2015 pelo então presidente da Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), Sylvio Zimmermann Neto. “O auditório existe desde o ano 2000, no entanto foi entregue sem as adequações necessárias para atender a demanda cultural”, destaca o presidente da FCBlu, Rodrigo Ramos.

A primeira etapa vai contemplar a instalação de forro, piso, camarim, reformulação do palco, sinalização, estrutura de energia elétrica, entre outras medidas. “A primeira parte é essencial para que os demais suportes do auditório possam ser instalados com segurança”, antecipa Ramos. “O projeto foi apresentado e debatido com o Conselho Municipal de Política Cultural no ano passado e ajustes foram feitos buscando atender as mais diferentes formas de expressão artística. O auditório é um espaço multiuso, ele precisa ser funcional e esperamos que, depois de pronto, possa receber e atender as necessidades”.

Avaliações preliminares indicam a necessidade de pelo menos mais R$ 700 mil para finalizar todo o auditório, dotando-o com a estrutura e suporte necessários para atender a demanda com qualidade. “O senador Dalirio Beber buscou esses recursos iniciais”, lembra Rodrigo Ramos. “Além do seu empenho, o município também estuda outras formas para buscar recursos. São 18 anos esperando por este projeto que agora começa a se tornar realidade. Pelos cálculos preliminares, as obras devem iniciar em maio, transcorrendo os prazos legais da licitação que deve ser lançada em março”.

Curtir isso: Curtir Carregando...