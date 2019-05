Fora de casa, Blumenau Futsal é superado pelo Cascavel

Na noite deste sábado, dia 25, o Blumenau Futsal entrou em quadra para mais um compromisso válido pela Liga Nacional. No interior paranaense, a equipe blumenauense comandada pelo técnico Xande Melo acabou superada pelo Cascavel por 3 a 1, no Ginásio da Neva, em Cascavel (PR).

O gol do esquadrão blumenauense foi anotado pelo pivô André. Após a partida, a delegação do Blumenau Futsal já embarcou diretamente rumo ao Oeste Catarinense. Na noite da próxima segunda-feira, dia 27, a equipe enfrenta o Concórdia, às 20h15, no Centro de Eventos, em Concórdia. A partida é válida pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial.

