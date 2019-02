Fiscalização dos gastos públicos: Osblu abre oportunidade para voluntários

Interessados em contribuir com a fiscalização dos gastos públicos podem se inscrever gratuitamente.

Você deseja fazer um trabalho voluntário voltado à fiscalização dos gastos públicos e contribuir com a cidade? O Observatório Social de Blumenau (Osblu) está com uma grande oportunidade. É o evento de sensibilização para voluntários.

O objetivo da ação é mostrar o que é o Osblu e como a entidade atua por meio dos “grupos de trabalho”, além de engajar os novos voluntários em atividades de observação que estejam em andamento.

O curso será na próxima terça-feira (12), das 19h às 21h, no auditório da Unicesumar (Rua 7 de Setembro, 1315). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local do evento ou pelos seguintes canais:

Portal Osblu: www.osblu.org.br

E-mail: Blumenau.adm@osbrasil.org.br

Fone: (47) 3232-2500

Requisitos

Para ser voluntário do Osblu bastam alguns requisitos. Confira:

· Tem afinidade com a causa do Observatório Social;

· Ter disponibilidade para trabalhar algumas horas por semana para o Osblu;

· Não ter filiação ou vínculo político-partidário.

Você está apto a esses requisitos? Então basta entrar em contato com a entidade ou preencher o formulário (CLIQUE AQUI).

O presidente do Osblu, Jorge Lobe, lembra que todos devem atuar para que a administração pública seja exercida com probidade e transparência e isso exige o engajamento de cada cidadão no controle social do estado. “O Observatório Social é uma entidade que coopera na construção do aperfeiçoamento da gestão pública, observando a aplicação dos recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados e, sempre que necessário, realiza os apontamentos para prevenção ou correção de práticas que não estejam em conformidade com a transparência e a economicidade das despesas públicas”, afirma Lobe.

Osblu

O Observatório Social é uma entidade civil autônoma, apolítica e sem fins lucrativos, que tem como principais objetivos promover a educação fiscal, acompanhar os gastos públicos e tomar ações efetivas para corrigir os desvios financeiros.

Além da preocupação com a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência, os Observatórios Sociais desenvolvem programas de educação fiscal dirigidos ao cidadão para conscientizá-lo dos seus deveres e direitos, estimulá-lo a praticar o voluntariado e prevenir a corrupção.

Uma característica fundamental dos Observatórios Sociais é que eles são criados a partir dos anseios da sociedade civil, mantidas sem quaisquer recursos públicos e constituídas por dirigentes e voluntários sem vínculo político-partidário.

Atualmente estão em atividade Observatórios Sociais em mais de 130 municípios de 16 estados. Em Santa Catarina funcionam 27 Observatórios municipais e o primeiro Observatório Estadual do país.

Em Blumenau o Observatório Social está localizado na rua Antônio Treis, 607, no Centro Empresarial de Blumenau (CEB), no Vorstadt. Saiba mais em www.osblu.org.br

Curtir isso: Curtir Carregando...