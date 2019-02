A omartrose ou artrose no ombro é causada pelo desgaste da cartilagem da articulação do ombro, o que provoca dor em determinados movimentos. Com o passar do tempo as dores ficam mais intensas e podem se estender para os braços. Por isso, é fundamental o diagnóstico precoce.

De acordo com o médico ortopedista e traumatologista Joaquim Reichmann, a doença pode surgir em razão de fatores genéticos, movimentos repetitivos ou de alto impacto, degeneração da articulação devido à idade e artrite reumatoide crônica. Os sintomas envolvem dor e inchaço no ombro, dificuldade em realizar movimentos, sensação de areia na articulação do ombro e estalidos ao movimentar. O diagnóstico é feito com avaliação física e exames de imagem como o raio-X.

Para tratar, são recomendados medicamentos que aliviam a dor e sessões de fisioterapia para melhorar a mobilidade do ombro. O tratamento pode ser complementado com o uso de gelo e exercícios de musculação, desde que seja com orientação profissional. Também pode ser indicada a artroscopia (pequeno procedimento cirúrgico feito para retirar calos ósseos) e, em casos muito graves, poderá ser substituída a articulação lesionada por uma prótese.

“Importante destacar que ao aparecer sintomas que possam indicar problemas nos ombros é fundamental procurar um médico para obter o diagnóstico adequado e iniciar o tratamento o mais rápido possível”, finaliza Reichmann ao alertar sobre a importância de evitar automedicação.

Curtir isso: Curtir Carregando...