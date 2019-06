Finalizadas as obras de interligação de rede na Rua Governador Jorge Lacerda

Samae investiu 500 mil reais nesta setorização, que faz parte do Projeto de instalação do Reservatório Caçadores.

O Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto de Blumenau (Samae) finalizou, na quinta-feira, dia 30, a primeira etapa dos trabalhos de interligação da nova rede de água na Rua Governador Jorge Lacerda, no bairro Velha.

Foram colocados, neste trecho, cerca de 2,5 km de tubulação desde a rotatória que dá acesso às ruas General Osório e João Pessoa até à Rua Itororó. O investimento nesta etapa da obra foi de R$ 500 mil utilizados em peças, equipamentos, maquinário, reposição do passeio e asfalto.

A obra total contemplará 4 km de tubulação, interligando a rede de abastecimento e suas ramificações ao novo Reservatório Caçadores. Atenderá as principais vias daquela localidade e as ruas no entorno, desde a Rua Governador Jorge Lacerda até a General Osório. Faz parte do conjunto de projetos que inclui a instalação do reservatório R3B – Caçadores, a adutora da Rua Bahia e a setorização no bairro Velha, beneficiando cerca de 25 mil residências.

Guto Reinert, diretor de Operações do Samae, pontua a importância da obra para a região. “Toda a interligação que está sendo feita é essencial para aquela região. Isto porque vai ampliar de forma significativa a reservação e o abastecimento de água”, afirma.

O novo Reservatório Caçadores será instalado na Rua Sirene Águida Zimermann, com capacidade de reservação de água de 2 milhões de litros, sendo uma das ações do Plano de Expansão de redes do Samae. O diretor-presidente da autarquia, André Espezim, explica que essa obra também faz parte da interligação que foi feita na Rua Johan Ohf. “Estamos cumprindo o cronograma de obras do Samae de forma planejada e por etapas, com o intuito de garantir o mínimo de impacto possível no dia a dia das pessoas. Agradecemos todas as famílias de Blumenau pela compreensão durante os trabalhos” finaliza.

