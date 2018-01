Fim de semana terá Cão no Parque Ramiro e na Vila Germânica

Como já é tradição o Parque Vila Germânica e o Parque Ramiro Ruediger recebem no próximo fim de semana o Cão no Parque e o Cão na Vila. Os donos e seus cachorros vão poder passear pelos ambientes durante todo o sábado, dia 27, e domingo, dia 28. Nos dois locais, a organização irá colocar equipamentos com sacos plásticos para a coleta das fezes. Cães de grande porte devem usar focinheiras. Nos restaurantes da Vila Germânica, conforme regras da Vigilância Sanitária, as pessoas acompanhadas de seus cachorros poderão utilizar apenas as mesas dos decks.

Curtir isso: Curtir Carregando...