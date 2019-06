Fim de semana tem Feira de Vinil no Norte Shopping

Quem é fã de discos de vinil terá a oportunidade neste fim de semana de garimpar LPs novos e usados em Blumenau. Neste sábado e domingo (dias 15 e 16), o Norte Shopping promove mais uma edição da Feira de Vinil, em parceria com a Tumba do Faraó Discos, de Florianópolis. O evento é aberto ao público e terá a participação de 11 expositores, que irão trazer em média 8 mil títulos.

A Feira de Vinil é uma oportunidade para quem quer aproveitar preços promocionais e também encontrar raridades. Segundo o organizador Felipe Keller, a feirinha vai oferecer discos dos mais variados gêneros musicais, como rock, pop, heavy metal, blues, MPB, hip hop, reggae, além de discos raros e exemplares de época.

O evento será realizado na Praça de Alimentação, próximo ao palco, e no espaço os interessados poderão comprar, vender ou trocar LP’s nacionais e importados. O horário de funcionamento será das 10h às 22h no sábado e, no domingo, das 14h às 20h. Nos dois dias de feira também haverá discotecagem de vinil.

