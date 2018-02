FCBlu abre inscrições para oficina voltada ao Prêmio Herbert Holetz

A Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu) está com as inscrições abertas para uma oficina sobre a elaboração de projetos para o recém-criado Prêmio Herbert Holetz. Interessados em participar do encontro devem enviar um e-mail, até 21 de fevereiro, para cultura@fcblu.com.br. Além de informações como nome, telefone e área de inscrição, a mensagem deve contar com a palavra “Capacitação” no assunto. A oficina ocorrerá no dia 22 de fevereiro e tem vagas limitadas.

Em 2018, a nova modalidade de edital irá distribuir R$ 550 mil para 25 projetos culturais que se habilitarem aos recursos públicos. As alterações implementadas modernizam e simplificam a distribuição da verba do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC). O nome escolhido para o prêmio é uma homenagem ao cinéfilo blumenauense que por muitos anos coordenou as exibições do CineArte da FCBlu. Holetz faleceu em setembro de 2013, aos 78 anos.

As inscrições de projetos culturais podem ser feitas até 23 de março diretamente na Praça do Cidadão, situada no piso térreo da Prefeitura. O edital completo está disponível aqui.

Novidades

As mudanças têm for finalidade facilitar o processo de inscrição e apresentação das comprovações de realização do projeto cultural, bem como potencializar o fomento à cultura por meio de novas modalidades. Agora será possível a inscrição de mais de um projeto, desde que um por área. Além disso, pessoas jurídicas com finalidade lucrativa que contemplem a arte e a cultura também poderão participar. Outra alteração significativa foi a diminuição da documentação exigida para habilitação do projeto cultural. Houve ainda a extensão do prazo de execução das iniciativas de oito para 12 meses. Essas medidas ampliam o número de inscritos nas edições dos editais.

